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دعاه إلى الاستقالة.. تفاصيل لقاء جورج قرداحي والبطريرك الراعي
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:04 مساءً
يعد تشغيل مركز تأهيل وادي النطرون.. برلماني: شعار الجمهورية الجديدة إعلاء قيم حقوق الإنسان
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
«الأرصاد» تحذر أهالي الإسكندرية من طقس الساعة المقبلة
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
رئيس «الإنجيلية» ينعى عضو المجلس الملي: «فقدنا خادمًا تقيًّا» (صور)
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
القابضة للمياه تشارك في فعاليات «اليوم العالمى للمناخ» بالأقصر
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
أكاديمية البحث العلمي: توأمة بين مصر والاتحاد الدولي حول دور براءات الاختراع
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
تشيلسي يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك نيوكاسل
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس: جالاجير يسطع في فوز نادر للضيوف في «الاتحاد»
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
أسرة الإسكواش بالأهلي تكرم «مصطفى عسل» بعد تتويجه ببطولة أمريكا
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
الأهلي يفوز على المقاولون العرب في بطولة الجمهورية 2007
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السبت 30 أكتوبر 2021 07:03 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
سيدات سوق كفر البدماص بالمنصورة بطلات يصنعن بكفوفهن الأمل بالرزق الحلال
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 24 أكتوبر 2021 12:16 مساءً
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