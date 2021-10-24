نائبة: إفتتاح 3500 حضانة في مبادرة «حياة كريمة» إنجاز تاريخى

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قالت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب أن التنسيق والتعاون بين وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وفريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا»، وانتهاء المرحلة الأولى من مشروع تنمية الطفولة المبكرة والذي بدأ في يونيو 2017 واستمر حتى أكتوبر الجارى، بهدف تطبيق منهجية جديدة في تنمية أطفال الحضانات في الفئة العمرية تحت 4 سنوات لتطوير إدراك الأطفال وتعزيز مهاراتهم من خلال استخدام أدوات لعب صُنعت من مواد بيئية وتعتمد على تنمية التفكير والابداع لدى الأطفال وتنمية علاقاتهم بالمحيط الخارجي وببعضهم البعض.

وأكدت «إسماعيل» في بيان اليوم اهمية تأكيد وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المرحلة الثانية من مشروع تنمية الطفولة المبكرة ستنطلق في إبريل 2022، وستركز المرحلة القادمة على تطوير نظام مميكن للمتابعة والتقييم، وإجراء ربط شبكي بين جميع الحضانات ووزارة التضامن الاجتماعي، وتكثيف حملات التوعية بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وبأثر إلحاق الأطفال بالحضانات على تحسين نموهم وقدراتهم، بالإضافة إلى توعية الأهالى بسبل التربية الايجابية لأطفالهم.

ولفتت النائبة إلى تأكيد وزيرة التضامن الاجتماعى بأن الوزارة تتبنى مشروع الطفولة المبكرة ولديها رؤية محددة نحو تكثيف الاهتمام في السنوات الأولى من عمر الأطفال، وشمولهم بالرعاية الصحية والتعليمية والتغذية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى معتبرة اعلان الوزيرة بأنه سيتم افتتاح 3،500 حضانة جديدة في قرى برنامج «حياة كريمة» بمثابة انجاز تاريخى لاطفال مصر في عهد الرئيس السيسى للاهتمام باطفال مصر في القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية

وكان الخبير اليابانى تيتسو كاميتانى، كبير مستشارى المشروع من الجايكا قد أكد إن شراكة التعليم بين مصر واليابان والتى تم إطلاقها بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليابانى السابق آبي تهدف إلى تحسين بيئة التنشئة للأطفال قبل سن المدرسة وجعلها أكثر تفاعلية وابتكارية، وتعظيم تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب العاملين بالحضانات ومدهم بحقيبة تدريبات وأدوات في مجال رعاية الأطفال والتعامل المتكامل معهم.

كما أكد كاميتاني، توثيق التعاون مع منظمة «يونيسف» التي تعمل على تعزيز وتحسين منهجيات تنمية الطفولة المبكرة في مصر.

وأضاف كاميتانى أن المرحلة الثانية في مشروع تنمية الطفولة المبكرة بالشراكة مع جايكا ستشمل إنشاء نظام إجراءات تشغيل مرقمنة، ومعايير متابعة قياسية، وسيكون ذلك معتمداً على التقدم الذي تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع، متمنياً أن تؤول الجهود المبذولة إلى تحقيق مستقبل مشرق لأطفال مصر.