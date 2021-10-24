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برلماني : تثبيت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى لمصر يجسد قوة وصلابة الاقتصاد

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برلماني : تثبيت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى لمصر يجسد قوة وصلابة الاقتصاد برلماني : تثبيت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى لمصر يجسد قوة وصلابة الاقتصاد

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اكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب،ان الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابته نحو تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للبرنامج الإصلاح الاقتصادى، التي وضع خطته الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى ادت إلى استمرار الاقتصاد المصرى في مواجهة جميع التحديات، وفى مقدمتها مواجهة التأثير السلبى لفيروس جائحة كورونا .

وقال النائب علاء قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم،أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وصلابة وتنوع الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات «الجائحة» على عكس معظم الاقتصادات الناشئة.

وأشاد قريطم بقدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كل المجالات خاصة في المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وبناء قاعدة صناعية قوية.
كما ثمن قريطم المؤشرات الإيجابية لتقرير مؤسسة «فيتش»و تأكيده على قدرة الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات نمو موجبة وتوقعاته بتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصرى تصل لـ 5.5 % العام المالي القادم مع عودة النمو في قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة التحويلية وبيئة الأعمال، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، منحت الاقتصاد المصري قدرًا كافيًا من المرونة أسهم في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة وارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي،


المصرى اليوم

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