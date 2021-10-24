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رحب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي الذي ندد بهجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على أراضي المملكة العربية السعودية ومنشآتها المدنية، التي تعكس إصرارها على رفض الدعوات إلى وقف إطلاق النار في اليمن، والانخراط في العملية السياسية لعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

وطالب «أباظة» في بيان له اصدره اليوم من المجتمع الدولى بجميع منظماته ودوله بسرعة التحرك لوقف الاعمال الارهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثى الارهابية ضد المملكة العربية السعودية مؤكداً الأهمية الكبيرة لبيان مجلس الأمن والذى يعكس دعمًا دوليًا للجهود المقدرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية ووقف تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب اليمني نتيجة ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية وانتهاكها لكل القوانين الدولية

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة أن استمرار الاعمال الارهابية من مليشيا الحوثى الارهابية ضد دولة المملكة العربية السعودية سببه الصمت من المجتمع الدولى خلال السنوات الماضية معتبراً البيان الرئاسى الصادر من مجلس الأمن بمثابة خطوة ايجابية لتحرك المجمتع الدولى لوقف الاعمال الارهابية من مليشيا الحوثى الارهابية ضد السعودية