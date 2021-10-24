نائب: الرقابة الادارية نجحت في استرداد 11 مليار جنيه إلى خزينة الدولة

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قال النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب أن هيئة الرقابة الإدارية بقيادة الوزير اللواء حسن عبدالشافى رئيس هيئة الرقابة الادارية وبجميع قياداتها واعضائها يقومون بدور هام وتاريخى في مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تميز بمكافحة جميع اوجه الفساد والانحراف والحفاظ على المال العام وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد مرتكبى وقائع الفساد وملاحقة الفاسدين.

ووصف «زين الدين» في بيان له أصدره دور هيئة الرقابة الادارية في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين بالتاريخي مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك نجاح هيئة الرقابة الادارية في ضبط 412 قضية جنائية متنوعة ما بين الرشوة، والاختلاس، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير والكسب غير المشروع اضافة إلى كشف هيئة الرقابة الادارية ومواجهة انحراف 1433 موظفا عاما خلال 2020».

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين إن هيئة الرقابة الإدارية نجحت في استرداد 11 مليار جنيه إلى خزينة الدولة والتي تمثلت في استرداد أراض وتحصيل ضرائب ورسوم وأموال تأمينات واسترداد مال عام مختلس واسترداد مبالغ صرفت بدون وجه حق مؤكداً أن هذا الدور المهم لهيئة الرقابة الادارية للحفاظ على المال العام واستعادة جميع حقوق الدولة وأموالها من مرتكبى وقائع الفساد يلقى ارتياحاً ودعماً كبيراً وواسع النطاق من جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية.