تفاصيل وأسعار الحصول على تذاكر بطولة كأس العرب

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب التي يشارك بها منتخب مصر الأول لكرة القدم عن كافة التفاصيل الخاصة بالحصول على تذاكر حضور مباريات البطولة.

ويتم افتتاح ملعبا كأس العالم 2022 وهما: استاد البيت وراس أبوعبود، عقب الافتتاح الكبير لاستاد الثمامة يوم الجمعة، ويمكن لكل من يرغب في رؤية هذه التحف الفنية عن قرب ورؤية أفضل المنتخبات العربية تتنافس على التتويج بأول كأس عرب أن يحجز تذكرته ابتداء من غد الاثنين 25 أكتوبر.

سيتم تخصيص التذاكر في مرحلة مبيعات اللحظة الأخيرة هذه بمبدأ من يأتي أولا يُخدم أولا، وسيتم تأكيد التذاكر مباشرة بعد دفع ثمنها، ولا تزال التذاكر متاحة للجميع في الوقت الحالي بما فيها تذاكر حفل الافتتاح في 30 نوفمبر على استاد البيت (الذي سيتضيف مباراة قطر ضد البحرين) واستاد رأس أبوعبود (الذي سيتضيف مباراة منتخب الإمارات العربية المتحدة ضد سوريا).

وتتوفر جملة من التذاكر المنخفضة الأسعار، إذ تبلغ تكلفة تذاكر الفئة الرابعة 25 ريالًا قطريا فقط (حصريا للمقيمين في دولة قطر) لجميع المباريات باستثناء مباراتا نصف النهائي والمباراة النهائية، ويمكنكم الاطلاع على جميع مراحل المبيعات وأسعار التذاكر على موقع FIFA.com/tickets، وسيتمكن المشجعون من حضور أكثر من مباراة في اليوم تماما كما سيكون عليه الأمر في مباريات كأس العالم وذلك لتوفر الوقت الكافي للوصول إلى الاستاد الثاني باستخدام وسائل النقل العامة – تتوفر هنا قائمة المباريات المتوافقة زمنيا.

كما يمكن شراء التذاكر من مركز بيع تذاكر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمركز الدوحة للمعارض (محطة مترو القصار) ابتداء من منتصف شهر نوفمبر، وتعتبر شركة VISA هي شريك الاتحاد الدولي لكرة القدم الرسمي لخدمات الدفع، وهي طريقة الدفع المفضلة لشراء تذاكر كأس العرب قطر 2021.

إن بطاقة هوية المشجع هي بطاقة تعريفية بتقنية ذكية مصمّمة لتزويد المشجعين في قطر بتجربة رائعة، وستكون إلزامية لكل من يحمل تذكرة لحضور مباريات كأس العرب إذ ستكون أداة لتحديد الهوية وتوفر الوصول إلى استادات البطولة مصحوبة بتذكرة صالحة تم شراؤها عبر FIFA.com/tickets، كما يمكن للمشجعين الوافدين من الخارج استخدام بطاقة هوية المشجع للدخول إلى دولة قطر عدة مرات، بشرط أن يحملوا جواز سفر ساري المفعول ومعترف به من السلطات القطرية، إضافة إلى أن بطاقة هوية المشجع ستوفر لحاملي التذاكر إمكانية الولوج إلى عدد من الخدمات والمزايا المتعلقة بالنقل والسياحة وغيرهما.

يجب على كل مشجع أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة هوية المشجع مباشرة بعد دفعه لثمن تذكرته واستلامه لرقم تسجيلها عبر البريد الإلكتروني، ويمكن إرسال طلبات بطاقات هوية المشجع عبر الإنترنت من خلال منصة الدخول إلى الدولة المضيفة (FAC21.qa)، حيث تتوفر المزيد من المعلومات.

الحكومة القطرية هي التي تنظر كل طلبات بطاقات هوية المشجعين، ولا يُعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم مسؤولاً عن طلباتها ولا عن إصدارها ولا استخدامها.

في ضوء وجود جائحة كوفيد 19 في الأفق- كما كان عليه الأمر خلال مرحلة لعب مباريات تصفيات كأس العرب التي أقيمت في يونيو 2021 ومباريات كأس العالم للأندية 2020 سيوفر البلد المضيف الضمانات اللازمة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المنافسة، وعليه فإنه يجب على كل الحاضرين اتباع إرشادات السفر الصادرة عن السلطات القطرية وآخر التوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة العامة.

ستتوفر مزيد من المعلومات على موقع FIFA.com حول إجراءات السلامة لتفادي وباء كوفيد 19 والوصول بسلامة إلى استادات منافسة كأس العرب، ووفقا لما هو مطلوب حاليا، فإنه يُشترط على كل حاملي التذاكر الحصول على جرعات التطعيم كاملة بأحد اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.