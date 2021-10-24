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مدرب الأهلي يحاضر اللاعبين استعدادا للاسماعيلي

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مدرب الأهلي يحاضر اللاعبين استعدادا للاسماعيلي مدرب الأهلي يحاضر اللاعبين استعدادا للاسماعيلي

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني بطل النيجر 6ـ1، في المباراة التي أقيمت مساء امس على استاد الأهلي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بعدما سبق وتعادل الفريقين 1ـ1 في لقاء الذهاب بالنيجر.

المصرى اليوم

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