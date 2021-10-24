الشناوي يواصل برنامجه العلاجي على هامش تدريبات الأهلي

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استكمل محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني الشناوي من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية الذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة ليبيا مع المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2022.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق إن الشناوي يسير بشكل جيد جدا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، مؤكدًا أن اللاعب قطع شوط كبير في تنفيذه والامور تسير في تحسن مستمر.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم دون الحصول على راحة سلبية عقب خوض مباراة الحرس الوطني بطل النيجر أمس في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني 6ـ1، في المباراة التي أقيمت مساء امس على استاد الأهلي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا..