غلق كوبري الاخصاص من الجانبين لتنفيذ أعمال بناء سور أمام مزلقان السكة الحديد بالمنيا

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وجه اللواء ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال بناء سور أمام مزلقان السكة الحديد بمنطقة «الاخصاص» بحي شمال المدينة، لتفادي وقوع الحوادث وحرصًا على سلامة المواطنين.

قام حي شمال المدينة بغلق كوبري الاخصاص من الجانبين، حيث تم بناء سور من الطوب حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، حيث إن بعض المواطنين كانوا يقومون بالعبور بالماشية من على شريط السكة الحديد من الجانب الشرقي إلى الجانب الآخر غرب الترعة الإبراهيمية، الأمر الذي يعرض حياة المواطنين للخطر.

جاء ذلك بحضور ومتابعة الدكتور رجب قياتي والأستاذ مصطفى الدبيكي نواب رئيس المدينة، والأستاذ محمود حسين رئيس حي شمال.