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الأمين العام لـ«المصريين الأحرار» عقب انتخابها: نتحرك في مسار مواكب للجمهورية الجديدة

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الأمين العام لـ«المصريين الأحرار» عقب انتخابها: نتحرك في مسار مواكب للجمهورية الجديدة الأمين العام لـ«المصريين الأحرار» عقب انتخابها: نتحرك في مسار مواكب للجمهورية الجديدة

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عقدت الدكتورة هبه تراضي واصل، أمين حزب «المصريين الأحرار»، أول اجتماعا تنظيميًا، فور اعلان فوزها بالتزكية، مع عددا من أمناء المحافظات وأعضاء الهيئة العليا، بمقر الحزب في العروبة، وذلك للتعارف والاطلاع على آخر مستجدات أعمال الأمانات.

وخلال اللقاء ناقشت الأمين العام للحزب أمناء المحافظات وعددا من رؤساء اللجان المركزية، العقبات والتحديات وأبرز احتياجات المناطق، وآليات العمل المقترحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة ان الحزب سوف يتحرك وفق الاستراتيجية العامة له والمتوافقة مع مسار الجمهورية الجديدة.
وأشارت إلى أن الخطة العامة للحزب سوف تطرح للمناقشة مع خطة كل محافظة على حدة للعمل على توفير كافة الآليات لتحقيقها وإنجازها على أرض الواقع لخدمة الوطن والمواطن.

وأكدت أن العمل سيكون وفق معايير وتقييم لتحديد مواطن الضعف وتداركها ومعالجتها وتحويلها إلى نقاط قوة، بالإضافة للعمل على تنشيط الأمانة المركزية واستحداث وتفعيل لجان بخطة طموحه؛ ولفتت إلى أن اللقاء للتعارف وسيكون هناك المزيد من الاجتماعات والتنسيق من خلال كافة طرق التواصل.

وكان حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل أجرى أمس انتخابات داخلية على منصب الأمين العام والمكتب السياسي وفازت الدكتورة هبه تراضي واصل بالمنصب بالتزكية، وستة اعضاء للمكتب السياسي.

المصرى اليوم

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