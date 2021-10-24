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أكاديمية الفنون بروما تطلق موسمها الجديد وتحتفي ببورسعيد عاصمة الثقافة المصرية

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أكاديمية الفنون بروما تطلق موسمها الجديد وتحتفي ببورسعيد عاصمة الثقافة المصرية أكاديمية الفنون بروما تطلق موسمها الجديد وتحتفي ببورسعيد عاصمة الثقافة المصرية

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تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة lطلقت الاكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبة يوسف موسمها الثقافي الجديد ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والذي يحمل شعار «-إيطاليا ثقافة وحضارة- آفاق مشتركة» .

قالت عبدالدايم ان الاكاديمية المصرية للفنون بروما احد أهم جسور التواصل بين مصر وإيطاليا وبوابة ذهبية لعبور الابداع المصرى إلى اوروبا، واضافت انه منذ تاسيسها نجحت في ابراز التأثيرات الفكرية والفنية المتبادلة بين البلدين الصديقين، مشيرة ان موسمها الثقافى الجديد يلقى الضوء على القواسم المشتركة بين مصر وايطاليا حضاريا وثقافيا وفنيا ويشمل العديد من الفعاليات المميزة والمتنوعة .

يشار ان حفل افتتاح الموسم الجديد للاكاديمية المصرية للفنون بروما شهده الوزير مفوض ناجي غابة القائم بأعمال السفير المصري بايطاليا وعدد من الدبلوماسيين المصريين والعرب والمستشارين الثقافيين ومديري الاكاديميات الفنية المناظرة بروما والعديد من ابناء الجالية المصرية والجمهور الايطالي والذين ابدوا انبهارهم وإعجابهم الشديد بالفقرات التي تم خلالها الاحتفاء بمدينة بورسعيد- عاصمة الثقافة المصرية حيث اقيم معرضا للوثائق التاريخية الخاصة بتأسيس بورسعيد وقناة السويس بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيڤين موسي،، إلى جانب فيلما وثائقيا عن المدينة الباسلة من إعداد الأكاديمية تضمن أهميتها التاريخية واهم معالمها وتناول التأثيرات الإيطالية على العمران ببعض أحياء المدينة، وكذلك نبذة عن قناة السويس الجديدة مع التركيز على الجانب التنموي والاقتصادي والاستثماري بها. واختتم بعروض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، والتي لاقت تجاوبا رائعاً من الحضور .

المصرى اليوم

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