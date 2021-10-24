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بمشاركة مصرية .. نشر بحث جديد عن التدهن الكبدي في إحدى مجلات العالمية

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بمشاركة مصرية .. نشر بحث جديد عن التدهن الكبدي في إحدى مجلات العالمية بمشاركة مصرية .. نشر بحث جديد عن التدهن الكبدي في إحدى مجلات العالمية

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نشر بحث دولي في مجلة eClinicalMedicine إحدى مجلات LANCET، بمشاركة مصرية من جامعة حلوان ممثلة في الدكتور محمد القصاص بالإشتراك مع علماء من جامعات ست دول وهي: الصين، فرنسا، إنجلترا، إسبانيا، ماليزيا، تركيا، وذلك عن نظام تقييم جديد للتدهن الكبدي، وتمتلك مجموعة LANCET عدداً من أقوى المجلات العلمية المحكمة ذات معامل التأثير المرتفع.

أوضح الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تمتلك نخبة من العلماء العظماء الذين لم يتوانوا عن العمل في عدة اتجاهات خاصة في مجال البحث العلمي، مؤكدا أن الجامعة حققت تقدم في مجال البحث العلمي، مشيرا إلى أن الجامعة تساهم في دعم الباحثين والعلماء حيث اتخذت الجامعة مؤخراً العديد من الخطوات والإجراءات المهمة للنهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي ودعمه والارتقاء به.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث أن البحث العلمي أهم مرتكزات التنمية ومقومات نجاحها وقدرتها على تحقيق الاستدامة، وأن البحث العلمى هو المدخل الحقيقي والصحيح لتنمية المجتمع، ومن خلاله تنطلق مشاريع التنمية بكافة قطاعاتها المختلفة.

هذا وقد أفاد الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي أن البحث تضمننظام تقييم جديد له قدرة تنبؤية عالية في تشخيص الإصابة بالالتهاب الكبدى الدهنى، وتفريقه عن التدهن الكبدي البسيط، وذلك باستخدام مؤشرات مستمدة من نتائج التحاليل المعملية للمريض بدون الاحتياج لإجراء عينة كبدية، وقد اشتملت العينة المفحوصة على 790 مريض من جميع الدول المشاركة بالبحث .

كما يمكن قراءة البحث والتحميل من خلال الرابط هنا.

المصرى اليوم

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