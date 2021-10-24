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المركز المصري الألماني للوظائف ينظم دورة تدريبية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية

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المركز المصري الألماني للوظائف ينظم دورة تدريبية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية المركز المصري الألماني للوظائف ينظم دورة تدريبية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية

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في إطار التعاون المصري الألماني في مجال التوظيف والتدريب والتوعية بفرص وخطوات الهجرة الآمنة ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وفي إطار زيارة السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج لمحافظة بني سويف، الثلاثاء المقبل، قام المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بتنظيم برنامج تدريبي لشباب المحافظة بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وبدأ البرنامج التدريبي بعقد محاضرات توعية عن خدمات المركز المختلفة وخطوات الهجرة لألمانيا من أجل العمل ومحاضرات توعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة، ويلي ذلك محاضرات وتدريبات متنوعة على مدار 5 أيام وتتنوع موضوعات التدريبات بين تطوير المهارات الذاتية من أجل تحسين فرص التوظيف ومن أجل تطوير مهارات إدارة المشروعات الصغيرة.

وتم الإعداد والتنسيق للبرنامج تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الذي أكد على دعمه الكامل للبرنامج محفزًا على أهمية التنوع في الموضوعات المستهدفة وأن تكون على نطاق أوسع لتستهدف كل فئات الشباب، مؤكداً على الدور الواضح والمميز الذي تقوم به وزارة الهجرة، خاصة مع الاستفادة من كل أوجه الشراكة والتعاون المثمر داخليًا وخارجيًا، مثمنًا الدور المحوري الذي تقوم بها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في أكثر من مشروع تنموي على أرض محافظة بني سويف.

من جانبه، قال السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، إن محافظة بني سويف تعد أول محافظة يتم بها تنفيذ هذه النوعية من التدريب خارج القاهرة للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، حيث يتناول البرنامج التأهيلي عددًا من المحاور الرئيسية والهامة، والتي تشمل: التأهيل الوظيفي، الإرشاد المهني، ومهارات التوظيف، بالإضافة لمهارات تأسيس مشروع خاص والتي في مجملها تستهدف تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم لإيجاد فرص عمل أفضل وتنويع مصادر الدخل الخاصة بهم.

من جانبها، أعربت الدكتورة سحر على مديرة المركز المصري الألماني، عن سعادتها ببدء الأنشطة والتدريبات خارج نطاق المركز بالقاهرة، كما أكدت على أن بني سويف هي المحطة الأولى وسوف تليها العديد من الأنشطة والجولات بمحافظات مبادرة «مراكب النجاة» الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج قد تم افتتاحه في نوفمبر الماضي بالتعاون بين الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ووزارة الدولة للهجرة شؤون المصريين بالخارج ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» التي يتم تنفيذها في 14 محافظة، وتهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الآمنة عن طريق توفير فرص متنوعة للتوظيف والتدريب.

لمعرفة المزيد عن المركز والتقديم.. زوروا الروابط التالية:

https://www.facebook.com/EGCenterCairo/

https://egc.gov.eg/

المصرى اليوم

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