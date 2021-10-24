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افتتاح العام الدراسي الجديد للكلية الإكليريكية بالمنيا

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افتتاح العام الدراسي الجديد للكلية الإكليريكية بالمنيا افتتاح العام الدراسي الجديد للكلية الإكليريكية بالمنيا

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افتتح الأنبا مكاريوس، أسقف ايبارشية المنيا وتوابعها للأقباط الارثوذكس، العام الدراسي الجديد للكلية الاكليريكية اللاهوتية بالمنيا، ومعهد مار مرقس للالحان والدراسات الكنيسة، وذلك بصلوات القداس الإلهى بكنيسة مارمرقس بالمطرانية، التي ترأسها الانبا مكاريوس.

كما تم الإعلان نتيجة العام الدراسى الماضي، في كل من معهد مارمرقس والكلية الاكليريكية اللاهوتية، وتكريم المتفوقين.

بدأ الاحتفال بالقداس الإلهى باللغة القبطية، ورسامة 55 شماسا، ثم إعلان النتيجة وكلمة لللانبا مكاريوس عن اهمية التعليم.

المصرى اليوم

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