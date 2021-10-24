أخبار عاجلة

إنشاء صومعة معدنية لتخزين الحبوب في بورسعيد يرفع طاقة التخزين 15 % -
«تكني»: تحفيز الشركات الناشئة للتوصل لحلول تكنولوجية لمشاكل المشروعات -
«ناسا» و«سبيس إكس» يؤجلان إطلاق رحلة فضائية في عيد «الهالوين» بسبب الظروف الجوية -
إثيوبيا تمنع وسائل الإعلام من بث البرامج الأجنبية -
المنوفية : استكمال أعمال التطوير بشارع مصر ومنطقة تحسين البيئةفي الباجور -
«كانت مفزوعة ومرعوبة».. نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش -
الداخلية: ضبط 52 سلاحا ناريا و169 قضية مخدرات -
الحكومة الإثيوبية تنفي خسارتها مدينة استراتيجية في القتال مع متمردي تيجراي -
إيطاليا الأعلى استيرادا من مصر في قائمة دول العشرين -
لأول مرة منذ كورونا.. 163 رحلة طيران تصل مطاري الغردقة ومرسى علم في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف على تفاصيل جلسة موسيمانى مع قمصان وعبد الحفيظ

Print
تعرف على تفاصيل جلسة موسيمانى مع قمصان وعبد الحفيظ تعرف على تفاصيل جلسة موسيمانى مع قمصان وعبد الحفيظ

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسامي قمصان، مدرب الفريق، على هامش مران اللاعبين صباح اليوم الأحد.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالاستعداد للمرحلة المقبلة والتي تشهد انطلاقة مشوار الفريق في مسابقة الدوري بمواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي الأهلي مع الاسماعيلي الأربعاء المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني بطل النيجر6ـ1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بعدما سبق وتعادل الفريقان1ـ1 في لقاء الذهاب بالنيجر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
دعاه إلى الاستقالة.. تفاصيل لقاء جورج قرداحي والبطريرك الراعي

دعاه إلى الاستقالة.. تفاصيل لقاء جورج قرداحي والبطريرك الراعي

يعد تشغيل مركز تأهيل وادي النطرون.. برلماني: شعار الجمهورية الجديدة إعلاء قيم حقوق الإنسان

يعد تشغيل مركز تأهيل وادي النطرون.. برلماني: شعار الجمهورية الجديدة إعلاء قيم حقوق الإنسان

«الأرصاد» تحذر أهالي الإسكندرية من طقس الساعة المقبلة

«الأرصاد» تحذر أهالي الإسكندرية من طقس الساعة المقبلة

رئيس «الإنجيلية» ينعى عضو المجلس الملي: «فقدنا خادمًا تقيًّا» (صور)

رئيس «الإنجيلية» ينعى عضو المجلس الملي: «فقدنا خادمًا تقيًّا» (صور)