تعرف على تفاصيل جلسة موسيمانى مع قمصان وعبد الحفيظ

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عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسامي قمصان، مدرب الفريق، على هامش مران اللاعبين صباح اليوم الأحد.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالاستعداد للمرحلة المقبلة والتي تشهد انطلاقة مشوار الفريق في مسابقة الدوري بمواجهة الإسماعيلي.

ويلتقي الأهلي مع الاسماعيلي الأربعاء المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على الحرس الوطني بطل النيجر6ـ1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد الأهلي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا بعدما سبق وتعادل الفريقان1ـ1 في لقاء الذهاب بالنيجر.