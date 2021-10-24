تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (9) سفن، وتم تداول (16000) طن بضائع و(397) شاحنة، وشملت حركة الواردات (12300) طن بضائع و(211) شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات (3700) طن بضائع و(186) شاحنة، في الوقت الذي يستعد فيه ميناء سفاجا، اليوم الأحد، لاستقبال السفينة Lady of sea وعلى متنها 10 آلاف طن كبريت، بينما تغادر السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء، بالأمس، السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين عمان وسينا.