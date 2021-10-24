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أول تعليق من إليسا على ارتدائها درعا واقيا ضد الرصاص بحفلها بالعراق

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أول تعليق من إليسا على ارتدائها درعا واقيا ضد الرصاص بحفلها بالعراق أول تعليق من إليسا على ارتدائها درعا واقيا ضد الرصاص بحفلها بالعراق

علقت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على ما أثير حول ارتدائها درعًا واقيًا ضد الرصاص في حفلها الأخير بالعراق.

وكتبت: «زيارتي على بغداد كانت زيارة بين أهلي وناسي وأشخاص بحبن وبيحبوني، ما كنت بحاجة لا لدرع واقي ولا لغيرو وكل هالكلام سخيف وما إلو أي مصداقية».

وتابعت: «كنت محاطة بفريق أمني متل بأيا بلد وكانت الأوضاع آمنة لأقصى الحدود، بتمنى من الجميع عدم التداول بهالموضوع لأنو ما إلو أساس من الصحة.. عيب».

كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورًا رجحوا من خلالها أن تكون الفنانة اللبنانية اليسا قد ارتدت درعًا واقيًا ضد الرصاص بحفلها الذي أقيم بالعاصمة العراقية منذ أيام.

المصرى اليوم

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