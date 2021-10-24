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مروّع.. شاهد ما فعله سائق حافلة مع أم وطفلها

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فيديو مروّع.. شاهد ما فعله سائق حافلة مع أم وطفلها مروّع.. شاهد ما فعله سائق حافلة مع أم وطفلها
على جسر عبر نهر اللؤلؤ جنوبي الصين

فيديو مروّع.. شاهد ما فعله سائق حافلة مع أم وطفلها

شاهد السائق الصيني تشانغ تشيد؛ هذه الأم وطفلها، وهو يقود حافلة النقل العام على جسر عبر نهر اللؤلؤ، جنوبي الصين، وانتبه السائق حين أدرك أن المرأة تحمل الطفل كي تلقي نفسها في النهر.

وحسب موقع "سوهو" الصيني، وقع الحادث الساعة الخامسة مساء يوم 21 أكتوبر الجاري، في مدينة قوانغتشو بمحافظة قوانغدونغ، جنوبي الصين.

ويظهر الفيديو المروّع، اللحظة التي وقفت فيها المرأة على الجسر وقد حملت الطفل، ثم رفعت قدمها لتتخطى سور الجسر نحو ماء النهر.

وفي تلك اللحظة تحديداً، أوقف السائق "تشيد" حافلته، وفتح بابها خلف المرأة تماماً، ثم هبط مسرعاً واحتضن المرأة وطفلها معاً، وأعادهما من فوق سور الجسر، أعادهما قبل ثوان من الانتحار في النهر.

وبعدها صعد "تشيد" بالمرأة والطفل على متن الحافلة، حيث تأكّد أنها أم الطفل، واتصل على الشرطة.

وما إن سأل "تشيد" المرأة عن سبب إقدامها على الانتحار مع طفلها، حتى انهارت في بكاءٍ شديد، حتى وصلت الشرطة واصطحبتها.

ولم يكشف الموقع عن السبب وراء محاولة المرأة الانتحار، ولِمَ قررت موت طفلها معها؟

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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