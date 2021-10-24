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«مصر آمنة ولن يتأثر المواطنون ببركان لا بالما»، هذا ما أعلنته وزارة البيئة، عقب ما ردده البعض بشأن إمكانية تأثر البلاد بالانبعاثات الكربونية المرتبطة ببركان لابالما.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مصر بعيدة عن مجال البركان، موضحة أنه بعد أسبوعين من بداية البركان هناك حالة من القلق سادت أوروبا لطبيعة المناخ فيها من أتربة وأكاسيد كربونية تنطلق في الجو، إضافة إلى قربها من مصدر البركان وطبيعة الجو المطير، وحين تتكون أكاسيد الكربون ستتحول الأمطار لـ«حمضية» بسبب تصاعد الأكاسيد الكربونية للبركان.

انفجار جديد وتصاعد الحمم والدخان من بركان «كومبر فيجا» في جزيرة «لا بالما» إحدى جزر الكناري التابعة لإسبانيا - صورة أرشيفية

وشددت على أن مصر لن تتأثر لبعدها عن مصدر إنتاج الغازات، حيث تصل المسافة لـ 4 آلاف كم تقريبا، كما أن الغازات الصادرة عن البركان في طبقات الجو العليا غير الموجودة على سطح الأرض، وبالتالى إحساس الناس بها سيكون منعدما.

وقال السيد مخيمر، باحث في معهد البحوث الفلكية، إنه لن يكون هناك أي تأثير لبركان لابالما على مصر، نافيًا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي،، مؤكدًا أن عوادم السيارات في مصر أكثر خطورة من تأثير بركان لابالما.

انفجار جديد وتصاعد الحمم والدخان من بركان «كومبر فيجا» في جزيرة «لا بالما» إحدى جزر الكناري التابعة لإسبانيا - صورة أرشيفية

وأضاف في اتصريحات تليفزيونية، أن بركان لابالما يبعد عن مصر بأكثر من 4 آلاف كيلو متر وتتصاعد منه مجموعة من الأبخرة في الغلاف الجوي، وتابع: «كل ما تبعد عن مصدر الانبعاثات كل ما يكون تركيبات هذه الانبعاثات أقل».

وأشار إلى أن مصر قد تتأثر غدًا ببعض الانبعاثات أو أبخرة بركان إيطاليا الذي يبعد عن مصر 1000 كيلو متر وبدأ نشاطه في 21 أكتوبر، ولكنها تركيزات ضعيفة وغير مؤثرة على الصحة العامة للإنسان أو النبات أو الحيوان.

انفجار جديد وتصاعد الحمم والدخان من بركان «كومبر فيجا» في جزيرة «لا بالما» إحدى جزر الكناري التابعة لإسبانيا - صورة أرشيفية

فيما قال الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، إن تأثير بركان لا بالما سيكون أعلى في الإسكندرية، نافيًا تكبّد سكان المحافظات الساحلية أي خسائر.

ولكن على جانب آخر، قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية في بيان لها إنه لا توجد علامات حتى الآن على توقف نشاط بركان لا بالما والذى بدأ منذ شهر تقريبًا، وأوضحت الهيئة أن نشاط بركان لا بالما أدى خلال الأسبوع الماضي إلى زيادة حدة الزلازل الأرضية هناك، وزيادة انبعاثات الرماد والغازات البركانية.

وأضافت الهيئة أن بركان لا بالما أدى إلى تدفق جديد الحمم البركانية ودمر 2000 منزل ومئات الأفدنة من الأراضي الزراعية، وأشارت إلى أن من ضمن المواد المتعلقة غاز ثاني أكسيد الكبريت SO2، والذى يتفاعل مع الأكسجين والرطوبة ويشكل ضباب بركاني رمادي يسمي Vog.

وفي تصريحات خاصة للمصري اليوم، قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة: «تأثير الغاز يكون على أصحاب الأمراض الصدرية، وقد يؤثر الحمض والغازات على العين، ووجود الغاز في الهواء يؤثر حتى على الشخص العادي، وبمجرد أن تستنشقه يسبب ضيق التنفس ويؤثر على الشعب الهوائية لأنه غاز يدخل في تكوين حمض فهو (ماء نار)، وفي حالة شعورهم بأي تأثيرات يمتنعون عن الخروج من المنزل نهارًا في الهواء وخصوصًا أصحاب الأمراض التنفسية».

انفجار جديد وتصاعد الحمم والدخان من بركان «كومبر فيجا» في جزيرة «لا بالما» إحدى جزر الكناري التابعة لإسبانيا - صورة أرشيفية

و تابع: «ليس هناك قلق، لأنه إذا كان هناك أضرار كانت أوروبا تأثرت بالغازات فالتركيز أعلى للغازات هناك بحوالي 5-6 أضعاف ومع ذلك لم نسمع عن وقوع مشاكل لأن الغازات موجودة في طبقة مرتفعة من الغلاف الجوي».

وذكر أن اسم البركان أطلق نسبة إلى جزيرة «لا بالما»، حيث يقع البركان بالقرب منها، وهي جزيرة إسبانية في المحيط الأطلسي، وهي إحدى جزر الكناري أو جزائر الخالدات الإسبانية، مدينتها الأساسية هي «سانتا كروث دي لا بالما»، وبلغ عدد سكان الجزيرة 82346 نسمة في عام 2015، مما يجعلها خامس أكبر جزيرة مأهولة بالسكان في جزر الكناري.

وقال شراقي أنه من المتوقع وصول تركيزات خفيفة (mg/cm2 10- 20) إلى مصر اليوم ولكن دون خطورة لعدة أسباب وهي:

أولاً: أن هذه الغازات تنتشر في طبقات عليا من الغلاف الجوى بين 3- 5 كم.

ثانيًا: القاهرة تبعد عن بركان لابالما بأكثر من 4700 كم.

ثالثًا: تركيزات ضعيفة تعتبر الأقل بين الدول الأوروبية التي تتعدى فيها 100 mg/cm2 أو الأفريقية.

رابعًا: البيئة الجافة المصرية التي ليس بها أمطار مؤثرة.

خامسًا: اتجاهات الرياح توزع الغازات على أوروبا والقليل جنوبا إلى السواحل الأفريقية ماعدا المغرب التي تقع في مواجهة الربكان وأقرب لها من إسبانيا صاحبة الجزيرة.