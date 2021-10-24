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وليد سليمان يغادر المستشفى.. تعرف على موعد عودته لتدريبات الأهلي

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وليد سليمان يغادر المستشفى.. تعرف على موعد عودته لتدريبات الأهلي وليد سليمان يغادر المستشفى.. تعرف على موعد عودته لتدريبات الأهلي

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غادر، صباح اليوم الأحد، وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، المستشفى بعد الاطمئنان عليه بشكل كامل إثر الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة المارد الأحمر، أمس السبت، أمام نظيره الحرس الوطني، بطل النيجر.

وكان «سليمان» قد غادر مباراة الأهلي والحرس الوطني، بطل النيجر، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعرض لكدمة قوية في وجهه إثر تدخل من حارس مرمى فريق الحرس الوطني عليه.

وعلمت «المصري اليوم» أن «سليمان» غادر المستشفى بعد استقرار حالته والاطمئنان عليه بشكل كامل، بعدما أثبتت الفحوصات والأشعات التي أجراها في المستشفى إصابته بارتجاج خفيف في المخ نتيجة الكدمة مع حارس الحرس الوطني.

ووفقاً لطبيب الفريق، من المنتظر أن يخضع «سليمان» لاختبار طبي جديد، غدًا الإثنين، يتحدد على نتيجته موعد اننظامه في تدريبات الأهلي الجماعية من جديد.

ونجح الأهلي في الفوز على الحرس الوطني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال المباراة التي أُقيمت مساء أمس السبت على ملعب الأهلي السلام بنتيجة 6/1 ليتأهل لدور المجموعات للبطولة بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-2 بعد التعادل 1-1 في النيجر.

المصرى اليوم

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