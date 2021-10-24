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الصين: تطعيم 76 % من السكان بالكامل بلقاحات كوفيد-19

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الصين: تطعيم 76 % من السكان بالكامل بلقاحات كوفيد-19 الصين: تطعيم 76 % من السكان بالكامل بلقاحات كوفيد-19
بلغوا نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار

الصين: تطعيم 76 % من السكان بالكامل بلقاحات كوفيد-19

قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فينغ؛ اليوم الأحد، إن الصين طعمت حتى أمس الثلاثاء، نحو 75.6 في المئة من سكانها بالكامل باللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19.

وأضاف، في إفادة صحفية، أن عدد مَن تلقوا الجرعات المطلوبة المضادة لفيروس كورونا، المسبّب لوباء كوفيد-19، حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة.

وتظهر البيانات الرسمية في الصين، أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت.

وبدأت الصين حقن مَن مرّ على تطعيمهم 6 أشهر على الأقل بجرعة منشطة، على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية، وكبار السن، ومَن يعانون مِن ضعف المناعة.

واحتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة التي تظهر محلياً ضئيلة مقارنة بالحالات المسجّلة في دول أخرى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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