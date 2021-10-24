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"الغذاء والدواء": هذه معايير اختيار النظارات الشمسية لوقاية العين

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"الغذاء والدواء": هذه معايير اختيار النظارات الشمسية لوقاية العين "الغذاء والدواء": هذه معايير اختيار النظارات الشمسية لوقاية العين
للحماية من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبّب الأبيض والسرطان

حدّدت هيئة الغذاء والدواء الخصائص التي ينصح باتباعها عند اختيار النظارات الشمسية.

ولفتت الهيئة إلى أن النظارات الشمسية صُممت للوقاية من أشعة الشمس الضارّة ومنعها الأشعة فوق البنفسجية التي يؤدي التعرُّض لها على المدى البعيد، إلى خطورة الإصابة بالماء الأبيض وملتحمة وسرطان العين.

وأضافت الهيئة عبر حسابها في تويتر: إن الخصائص المناسبة لاختيار النظارة الشمسية تتمثل في أن تكون قادرة على حجب الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100 %، ويفضل أن يكون إطارها كبيراً وتغطي العين بشكل كامل.

وتابعت: إنه ليس بالضرورة أن تكون عدسات تلك النظارات ذات الألوان الغامقة أو مرتفعة لتكون قادرة على توفير حماية أكبر للعين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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