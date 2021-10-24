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بحوزتهم سلاح وبانجو وشادو.. القبض على 3 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات في بنها

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بحوزتهم سلاح وبانجو وشادو.. القبض على 3 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات في بنها بحوزتهم سلاح وبانجو وشادو.. القبض على 3 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات في بنها

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ضبطت مباحث مكتب المخدرات بمديرية أمن القليوبية عاطل بحوزته سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش وكميات من المخدرات أثناء ترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة بنها، وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

وردت معلومات لرئيس مباحث مركز شرطة بنها تفيد قيام عاطل بالتردد على دائرة القسم لترويج المخدرات وتم عرض المعلومات على اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم مسلح، وأنه يحوز سلاح ناري، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم وبحوزته بندقية خرطوش و44 لفافة بانجو وتحرر محضر بالواقعة.

فيما ألقت مديرية امن القليوبية القبض على عاطلين أحدهما مسجل خطر والآخر هارب من حكم بالسجن المؤبد بحوزتهما 2 كيلو مخدر الشادو وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار بالمواد المخدرة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس جميع المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المصرى اليوم

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