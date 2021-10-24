«القاضي» يدعو أبناء «المنيا» للمشاركة في جلسة مناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية لعام 2022/23

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في إطار النهج التشاركي الذي يتبعه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، دعا اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جميع أبناء المحافظة من نواب وقيادات سياسية وشعبية، للمشاركة في الجلسة الحوارية لمناقشة مقترحات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022- 2023 ومتوسطة الأجل 2022- 2025، اليوم الأحد.

تعقد الجلسة الحوارية بمسرح المحافظة، الساعة 11 صباحا، بحضور المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي، عقد اللقاءات داخل مراكز المحافظة التسع، خلال الأسبوع الجاري والقادم على مدارس أسبوعين بحضور جميع فئات المجتمع والنواب، على أن تعد أجندة بمشروعات كل مركز على حدة.