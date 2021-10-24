شريف إكرامي: الأهلي صاحب الفضل الأكبر في إنجازي التاريخي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعرب شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن سعادته البالغة بعدما أصبح الحارس الأكثر مشاركة مع الأندية في البطولات الإفريقية، مؤكدا أنه يشعر بالفخر بتحقيق هذا الرقم.

وقال شريف إكرامي، في تصريحات تليفزيونية :«نجحت في كسر رقم عصام الحضري، حارس مرمى الاهلي والمنتخب الوطني السابق» مؤكدًا أنه كان يعمل خلال الفترة الماضية على تحقيق هذا الرقم.

وأشار إلى إن النادي الأهلي هو صاحب الفضل الأكبر في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، وأن يصبح الحارس الأكثر مشاركة مع الأندية في افريقيا.

وتابع أن انتقاله إلى نادي بيراميدز في الميركاتو الصيفي قبل الماضي، جاء من أجل المشاركة فقط وعدم الجلوس بديلا.

وكان نادي بيراميدز، احتفل بوصول شريف إكرامي للمباراة رقم ١٠٠ في مشواره القاري بالبطولات الأفريقية، من خلال قميص خاص يحمل اسمه والرقم ١٠٠.

وبمشاركة شريف إكرامي أمام عزام التنزاني، أمس السبت، بإياب دور ال٣٢ من كأس الكونفدرالية، وانتهت بفوز الفريق السماوي بهدف نظيف، يكون أتم الحارس ١٠٠ مباراة في البطولات القارية طوال مشواره مع كرة القدم.