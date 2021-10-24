محمد عواد: «ندخل الموسم ونحن أبطال الدوري.. وهناك من يريد تشويه صورتي»

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قال حارس مرمى نادي الزمالك، محمد عواد، إنه وزملائه يرغبون في توصيل رسالة بأن الموسم الماضي لم يكن موسمًا استثنائيًا ولكن الموسم المقبل موسم سيكون بطولات.

وأضاف عواد، خلال تصريحات تليفزيونية :«ندخل الموسم ونحن أبطال الدوري ونريد توصيل رسالة بأنه ليس موسمًا استثنائيًا ومن أنهى الموسم الماضي من اللاعبين هو من سيبدأ الموسم ولكن في النهاية نعمل على مصلحة الفريق ونعمل على هدف واحد أن يكون الزمالك هو البطل، لا أحد يتذكر من لعب ولكن نعمل على مساعدة الفريق في تحقيق الهدف المطلوب منا».

وأتم حارس مرمى نادي الزمالك:«سوء الحظ سبب غيابي عن تشكيل الزمالك، ألعب منذ سنوات ولم أفتعل مشكلة في الكرة وعلامة استفهام حدوث كافة المشاكل مع قدومي للزمالك ويتم تصدير أنني افتعل مشاكل مع زملائه ولكن هذا ليس صحيحًا وهناك أناس لديهم مصالح في إظهار عواد يفتعل مشاكل وأنا ملتزم وبذهب المران في موعدي».