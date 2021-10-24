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8 دورات تدريبية.. حوراء تنمية الأفلاج يؤهل الفتيات لقيادة العمل الاجتماعي

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8 دورات تدريبية.. حوراء تنمية الأفلاج يؤهل الفتيات لقيادة العمل الاجتماعي 8 دورات تدريبية.. حوراء تنمية الأفلاج يؤهل الفتيات لقيادة العمل الاجتماعي
للارتقاء بقدراتهن وصقل وتطوير مهاراتهن في مجال المبادرات التطوعية

8 دورات تدريبية.. حوراء تنمية الأفلاج يؤهل الفتيات لقيادة العمل الاجتماعي

يستعد نادي حوراء بلجنة تنمية الأفلاج، لإطلاق مشروع "كوادر" لتأهيل الفتيات لقيادة العمل الاجتماعي والتطوعي والارتقاء بقدراتهن وصقل وتطوير مهاراتهن في مجال القيادة الاجتماعية والمبادرات التطوعية.

ويهدف مشروع "كوادر" لتأهيل وتدريب الفتيات من طالبات المرحلة الجامعية وحديثات التخرج، لقيادة العمل الاجتماعي، بعد تأهيلهن وتدريبهن من خلال 8 دورات تدريبية، وإكسابهن مهارات القيادة في التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، وقيادة الفِرَق التطوعية ومهارات التعامل مع الآخرين، وتكوين فِرَق العمل وتوزيع المهام حسب القدرات، وصناعة المبادرات النوعية وإدارة الحوار الفكري القيادي لرفع مستوى الكفاءة الإدارية في ميادين العمل الاجتماعي والتطوعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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