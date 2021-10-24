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اليوم ..الحكم على متهم في إعادة محاكمته ب«ميكروباص حلوان»

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اليوم ..الحكم على متهم في إعادة محاكمته ب«ميكروباص حلوان» اليوم ..الحكم على متهم في إعادة محاكمته ب«ميكروباص حلوان»

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تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الحكم على متهم في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية ميكروباص حلوان» التي أسفرت عن اغتيال ضابط، و7 أمناء شرطة في حلوان .

كانت النيابة، أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، من بينهم المتهم الذي يحاكم اليوم، حيث أنهم في غضون الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة محظورة، تهدف إلى منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى، إضافة إلى أنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم، وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها.

المصرى اليوم

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