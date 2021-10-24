رئيس مدينة بيلا ينهي أزمة المواصلات لطلاب جامعة كفرالشيخ

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أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الأحد، إنهاء أزمة المواصلات التي يواجهها طلاب الجامعة بمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع مسئولي الجهات المختصة، بعد توفير9 أتوبيسات لمقر الجامعة بكفر الشيخ، علاوة على تواجد 73 سيارة ميكروباص تعمل على خط السير، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالقضاء على أي تكدس أو زحام للطلاب داخل المواقف.

وأكد رئيس مدينة بيلا، حرص محافظ كفر الشيخ على حل أزمة المواصلات وانتظام حركة نقل وتوصيل المواطنين وخاصة الطلاب والطالبات، وتوفير سيارات وأتوبيسات بالعدد الكافي، وذلك حرصًا على مستقبلهم التعليمي وعدم تأخرهم عن أداء اليوم الدراسي، مشيدًا بالتزام السائقين بالتعريفة المقررة والتعاون مع الجهات المعنية لتوفير الراحة للطلاب.

وأضاف رئيس مدينة بيلا، أن جري التنسيق مع إدارتي المرور والمواقف بتثبيت 73 سيارة ميكروباص للعمل على خط السير بمدينة بيلا إلى كفر الشيخ، بجانب توفير 9 أتوبيسات منهم 8 أتوبيسات سعة 34 راكب وأتوبيس سعة 60 راكب، بالإضافة إلى الاستعانة بسيارات ميكروباص تعمل على الخطوط الأخري، لمواجهة أي تكدس أو زحام للطلاب أثناء خروجهم في وقت الذروة والمتابعة المستمرة على مدى اليوم، مع تشديد الرقابة المرورية والأمنية على سيارات الميكروباص للتأكد من التزام هذه السيارات بخطوط السير المحددة.

وأضاف «ساطور» تم تشكيل غرفة عمليات بمجلس مدينة بيلا دائمة تعمل على مدار 24 ساعة، بجانب تخصيص رقمي محمول «‭01093178374‬- ‭0109 5212765‬»، مفعل بهما خدمة «الواتس آب»، لتلقي شكاوي المواطنين والطلاب وأولياء الأمور بشأن أزمة المواصلات والعمل على حلها فورًا.

وكان رئيس مدينة بيلا، قد توجه منذ الصباح الباكر إلى مجمع المواقف، لمتابعة سير وانتظام حركة السيارات والتأكد من انهاء أزمة المواصلات للطلاب والطالبات عقب توفير 82 سيارة وأتوبيس.

ووجه رئيس المدينة، محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإشغالات والإزالات، بالمتابعة الميدانية لحركة وانتظام السيارات داخل الموقف يوميًا، والعمل على حل أي مشكلات على الفور، معربًا عن تقديره وشكره لسائقي سيارات خط «بيلا- كفر الشيخ» لتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية والعمل على راحة أبناءنا الطلاب.

بيلا

بيلا