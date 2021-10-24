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قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر أصبح بها موانئ عالمية تنافس على المستوى الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن دول الجوار الإقليمي تجري عملية تطوير في موانيها؛ وهذا كان مدعاة لتطوير كامل الموانئ المصرية لجذب رؤوس الأموال.

وأضاف، خلال برنامج صباح البلد تقديم الإعلامية رشا مجدي عبر قناة صدى البلد، أن الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي يجعل الدول العالمية تنافس وتطورالموانئ في ظل ما يجري في الإقليم، مؤكدًا أن بعض الدول تبحث عن الدول الآمنة للاستثمار فيها، وحالة الوضع غير المستقر في إسرائيل كانت سببًا في عدم جذب الاستثمارات.

وأوضح أن الخطة القومية للموانئ المصرية جاذبة للاستثمارات، لافتًا إلى أن ميناء العين السخنة «عيون العالم عليه»، ومصر الدولة الوحيدة التي لديها استقرار أمني وسياسي واستراتيجي في كافة الإقليم؛ وبالتالي فإن رؤوس الأموال تتجه نحو المناطق الآمنة، وهو المنطق الذي تتعامل به الشركات.