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محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعب خماسي بنادي سخا

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محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعب خماسي بنادي سخا محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعب خماسي بنادي سخا

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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الملعب الخماسي «نجيل صناعى» بنادى سخا الرياضى «إنشاء جديد» بتكلفة 500 ألف جنيه، يقع داخل سور النادي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، ورضا عبدالله، رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأهالي حي سخا.

ويقع نادي سخا الرياضي على مساحة 8 أفدنة ويضم حمام سباحة وكافيتريا عامة وصالة لياقة بدنية تضم أحدث الأجهزة، وملعب نجيل صناعي آخر بنظام BOT، تم إقامته بالمشاركة المجتمعية، بجانب الملعب الرئيسي القانوني بالنجيل الطبيعي ،ومدرجات الملعب الرئيسي التي تم افتتاحها العام الماضي، ويلعب نادي سخا في الدرجة الثالثة، ويضم مجموعة من اللاعبين المتميزين.

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

المصرى اليوم

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