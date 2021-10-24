موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة و ريال مدريد والقناة الناقلة

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سيكون محبو كرة القدم حول العالم على موعد عصر اليوم الأحد مع مباراة الكلاسيكو التي ينتظرونها دائماً بين القطبين الكبيرين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة.

وتأتي المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم ويحتضنها ملعب «كامب نو» التاريخي معقل جماهير البارسا وأنصاره في كتالونيا.

ويحتل ريال مدريد قبل هذه المباراة المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 17 نقطة بينما يحتل برشلونة المركز الثامن وله 15 نقطة.

وتمثل المباراة مواجهة فنية خاصة بين المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني ونظيره الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص هذه المباراة من حيث الموعد والملعب الذي يحتضنها والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني عند الساعة 4:15 عصراً بتوقيت القاهرة الموافق الساعة 5:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

يحتضن استاد كامب نو التاريخي مباراة الكلاسيكو المرتقبة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

سيتم نقل مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني عبر قناة بي.إن سبورتس إتش دي 1.

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

يقوم المعلق الشهير عصام الشوالي بالتعليق على مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.