محافظ المنيا يوجّه بتسليم «كارت الفلاح» وتوفير الأسمدة للمزراعين

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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وكيل وزارة الزراعة، بإنهاء إجراءات وتسليم كارت الفلاح وتوافر الأسمدة والكيماويات الزراعية، مؤكدًا خلال جولة قام بها لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

التقي «المحافظ» بأهالي قري مركز العدوه، التي تم المرور بها، واستمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، لتحديد أولويات تنفيذ المشروعات، مؤكدا على تنفيذ المشروعات تباعا وفقا للجدول الزمني المحدد.

كما ناقش مع المزارعين مطالبهم من الاسمدة، والمستلزمات الزراعية، والعمل على حلها.

وجه رئيس المركز برفع الإشغالات بشوارع المركز، ومتابعة الحالة العامة بشوارع المركز.

يذكر ان المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، تنفذ داخل 5 مراكز، و192 قرية، وأكثر من ألف عزبة ونجع، بمحافظة المنيا.

محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز العدوه

محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز العدوه