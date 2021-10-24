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محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة قلين الثانوية التجارية

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محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة قلين الثانوية التجارية محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة قلين الثانوية التجارية

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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ،مدرسة قلين الثانوية التجارية المشتركة، وتقع على مساحة 3162 متر، بتكلفة 6 ملايين و920 ألف جنيه، وتضم 30 فصلا، منهم 15 فصلا انشاء جديد، تضم معامل وحجرات لأنشطة متعددة، واستغرق مدة الإنشاءات الجديدة بالمدرسة 12 شهرًا.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامه، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمحاسب فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، والمهندس ونجوى حمدي،مدير إدارة قلين التعليمية، ووفائي الشناوي، مدير المشروعات، وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية، وقيادات التربية والتعليم، ونواب رئيس المدينة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ الفصول واختبر المحافظ عدد من الطالبات في عدد من المواد الدراسية وخاصة اللغة الإنجليزية بكتابة عدد من الكلمات والجمل ،واللغة العربية،واستمع لشرح المعلمين.

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

المصرى اليوم

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