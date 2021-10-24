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إنشاء صومعة معدنية لتخزين الحبوب في بورسعيد يرفع طاقة التخزين 15 %
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:49 مساءً
«تكني»: تحفيز الشركات الناشئة للتوصل لحلول تكنولوجية لمشاكل المشروعات
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:49 مساءً
«ناسا» و«سبيس إكس» يؤجلان إطلاق رحلة فضائية في عيد «الهالوين» بسبب الظروف الجوية
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:49 مساءً
إثيوبيا تمنع وسائل الإعلام من بث البرامج الأجنبية
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:48 مساءً
المنوفية : استكمال أعمال التطوير بشارع مصر ومنطقة تحسين البيئةفي الباجور
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:48 مساءً
«كانت مفزوعة ومرعوبة».. نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:48 مساءً
الداخلية: ضبط 52 سلاحا ناريا و169 قضية مخدرات
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:48 مساءً
الحكومة الإثيوبية تنفي خسارتها مدينة استراتيجية في القتال مع متمردي تيجراي
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:48 مساءً
إيطاليا الأعلى استيرادا من مصر في قائمة دول العشرين
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:48 مساءً
لأول مرة منذ كورونا.. 163 رحلة طيران تصل مطاري الغردقة ومرسى علم في 24 ساعة
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السبت 30 أكتوبر 2021 06:48 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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لأول مرة في التاريخ.. زرع كلية خنزير في مريض بشري
فيديو
cnn arabic
الأحد 24 أكتوبر 2021 11:06 صباحاً
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