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موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

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موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

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تتجه أنتظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مساء اليوم الأحد صوب ملعب الأحلام «أولد ترافورد» من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين أصحاب الأرض الشياطين الحمر فريق مانشستر يونايتد والضيف القوي فريق ليفربول.

ويحتل ليفربول قبل هذه المباراة المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس وله 14 نقطة.

وتمثل المباراة مواجهة فنية خاصة بين المخضرم الألماني يورجن كلوب والشاب النرويجي الطموح أولي جونار سولشاير، كما تمثل المباراة مواجهة أيضاً بين اثنين من أفضل لاعبي العالم والدوري الإنجليزي الممتاز وهما محمد صلاح هدّاف فريق ليفربول ونظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو أيقونة فريق مانشستر يونايتد.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص هذه المباراة من حيث الموعد والملعب الذي يحتضنها والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

تقام مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الموافق الساعة 6:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ملعب مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتضن ملعب مسرح الأحلام أولد ترافورد المباراة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد 24 أكتوبر 2021.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

سيتم نقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قناة بي.إن سبورتس إتش دي 1 بريميوم.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

سيقوم المعلق الشهير حفيظ الدراجي بالتعليق على مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المصرى اليوم

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