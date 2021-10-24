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شريف إكرامي: الأهلي له الأولوية في كل شيء بعد اعتزالي ..وهدفي الانضمام للمنتخب

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شريف إكرامي: الأهلي له الأولوية في كل شيء بعد اعتزالي ..وهدفي الانضمام للمنتخب شريف إكرامي: الأهلي له الأولوية في كل شيء بعد اعتزالي ..وهدفي الانضمام للمنتخب

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أكد شريف إكرامي، حارس مرمى نادي بيراميدز، أن النادي الأهلي له الأولوية في كل شئ بعد نهاية مسيرته داخل الملعب، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر له فضل كبير عليه في مشواره.

وقال شريف إكرامي في تصريحات تليفزيونية: «الأهلي بيتي من صغري، ودائما ما يكون ارتباطي معه»، مضيفًا أن فريقي الأهلي والزمالك هما الأفضل في القارة الافريقية حاليا، وأن مستواهم ثابت خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي أزمة بينه وبين عصام الحضري مدرب الحراس في منتخب ، مشيرا إلى أن يسعى للانضمام للمنتخب ويجتهد من أجل تحقيق ذلك.

وأضاف أن عدم انضمامه للمنتخب الوطني يسأل عنه الجهاز الفني للمنتخب، وأنا أضع تركيزي حاليا في الملعب فقط.

وتابع :«البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب، مدرب كبير، وكل لاحظ التغيير في أداء الفراعنة في مباراتي ليبيا، وأنا متفائل به، بأنه سينجح في تحقيق طموحات الجماهير المصرية».

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