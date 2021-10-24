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نائب رئيس النادي المصري: لستُ راضيًا عن الأداء.. ولكن الأهم الصعود

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نائب رئيس النادي المصري: لستُ راضيًا عن الأداء.. ولكن الأهم الصعود نائب رئيس النادي المصري: لستُ راضيًا عن الأداء.. ولكن الأهم الصعود

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أبدى نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، محمد الخولي، عدم رضاه التام عن أداء لاعبيه أمام نظيره الأوغندي سلطات الموارد ضمن منافسات الكونفيدرالية.

وأضاف الخولي في تصريحات تلفزيونية :«الحمدلله حققنا المطلوب وهو الفوز والتأهل ولكن الأداء لم يعجبني الشوط الثاني فكان هناك تراجعًا بالأداء ولدينا نقص عددي كبير فنلعب في ظروف صعبة فتلعب من غير الصفقات الجديدة بدور 32 و32 المكرر ولكن الصعود كان الهدف اليوم».

وأتم نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، تصريحاته بقوله :«أثق في الجهاز الفني واللاعبين في الموسم المقبل والمصري فريق كبير وأي شخص يرتدي قميصه يعرف قيمته».

المصرى اليوم

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