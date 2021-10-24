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رضا عبدالعال: «أداء الأهلي غير مقنع»

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رضا عبدالعال: «أداء الأهلي غير مقنع» رضا عبدالعال: «أداء الأهلي غير مقنع»

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أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك الأسبق أن أداء الفريق الأحمر غير مقنع حتى الآن بالنسبة له رغم الفوز بستة أهداف مقابل هدف واحد على حساب الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور ال ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالعال عفي تصريحات تلفزيونية إن المدرب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لم يعالج الأخطاء الدفاعية التي تضرب الفريق باستمرار.

وأشار إلى أن موسيماني لم يترك بصمة في تطوير الأداء الدفاعي أو الهجومي مبديا دهشته من عدم الدفع بلاعب الوسط محمد محمود رغم أن المباراة أصبحت أسهل والفريق بحاجة لتجهيز لاعب مثل محمد محمود.

المصرى اليوم

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