محمد سامي يحصد ٩ ميداليات في البطولة الإفريقية

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حصد محمد سامي «ميشو» سباح النادي الأهلي والمنتخب الوطني، 9 ميداليات، خلال مشاركته في بطولة إفريقيا التي أقيمت في العاصمة الغانية أكرا.

ونجح «ميشو» في الحصول على 6 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية.

كما نجح ميشو في تحطيم رقم قياسي في منافسات سباق 50 متر ظهر في بطولة إفريقيا للسباحة، بعدما سجل رقمًا قياسيًّا قدره 25.36 ثانية، كما فاز بجائزة أفضل سباح في إفريقيا خلال منافسات البطولة.

وأعرب ميشو عن سعادته بالحصول على 9 ميداليات، موجهًا الشكر إلى جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، وكذلك للجهاز الفني للسباحة، وباقي زملائه في الفريق، مؤكدًا بأنه يسعى لحصد المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الجهاز الفني للأهلي.

ومن جانبه، أشاد وائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي، بمستوى محمد سامي «ميشو»، مؤكدًا أنه قدم مستوى مميزًا، ونجح في حصد 9 ميداليات خلال بطولة إفريقيا، عن جدارة واستحقاق.

وأكد عزت أنه يتوقع مستوى مميزًا لـ«ميشو» خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا بأنه واحد من العناصر المميزة سواء في النادي الأهلي أو منتخب مصر، مشيرًا إلى أن حصده للميداليات في بطولة إفريقيا بغانا جاء بسبب الروح العالية ورغبته في أن يكون دائمًا في المراكز الأولى