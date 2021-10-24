أسامة نبيه: بطولة افريقيا أسهل من الدوري

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يرى أسامة نبيه، المدرب العام السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض قادر على الفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا هذا الموسم.

وتأهل الزمالك إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا، بعد تغلبه على توسكر الكيني بخماسية نظيفة، في مجموع المباراتين.

وقال أسامة نبيه، في تصريحات تليفزيونية :«الزمالك قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا، هذا الموسم، فهو لديه اللاعبين المميزين القادرين على تحقيق ذلك»، مضيفًا :«بطولة دوري أبطال افريقيا أسهل من الدوري المحلي، معظم الفرق التي تأهلت إلى دور المجموعات ليست قوية».

وأضاف :«لو تم توفير الهدوء ولاستقرار للاعبين، الزمالك يفوز بالبطولة مع أي جهاز فني»، مشيرًأ :«أتمنى العودة للعمل في الزمالك كرجل أول».

وتابع :«لن أقبل العمل مع أي نادي سوى في منصب الرجل الأول، وذلك باستثناء الزمالك ومنتخب مصر».