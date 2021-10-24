التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الدفاع الجديدة
بلغ إجمالي السدود المنفذة حتى 2020 في جميع مناطق المملكة 532 سدا بسعة تخزينية بلغت 2.334.721.694 مترا مكعبا، وجاءت عسير أولاً في عدد السدود...
جدة محمد غرسان
18 ربيع الأول 1443 هـ
يعتزم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، الاستعانة بشركة مختصة بتقنية المعلومات...
الرياض: سليمان العنزي
18 ربيع الأول 1443 هـ
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن رغبتها في طرح 5 فرص استثمارية للقطاع الخاص من ضمنها 4 متنزهات وطنية في منطقة عسير وهي: «متنزه...
الرياض: سليمان العنزي
17 ربيع الأول 1443 هـ
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بينما لا تزال مشكلة الرمال الزاحفة، المتراكمة على الطرق المؤدية إلى متنزه المحلية، بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، تدخل...
الرياض: سعود الخزيم
17 ربيع الأول 1443 هـ
عقدت لجنة الطاقة والصناعة، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، اجتماعًا - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة،...
الرياض : الوطن
17 ربيع الأول 1443 هـ