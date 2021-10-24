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التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الدفاع الجديدة

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عسير الأكثر في السدود ومكة تتصدر السعة التخزينية

بلغ إجمالي السدود المنفذة حتى 2020 في جميع مناطق المملكة 532 سدا بسعة تخزينية بلغت 2.334.721.694 مترا مكعبا، وجاءت عسير أولاً في عدد السدود...

e60b20617d.jpgجدة محمد غرسان
244bd96692.jpg18 ربيع الأول 1443 هـ

منصة سعودية لإدارة المرافق وتحسين كفاءة العاملين

يعتزم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، الاستعانة بشركة مختصة بتقنية المعلومات...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png18 ربيع الأول 1443 هـ

طرح 4 متنزهات عسيرية للاستثمار

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن رغبتها في طرح 5 فرص استثمارية للقطاع الخاص من ضمنها 4 متنزهات وطنية في منطقة عسير وهي: «متنزه...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png17 ربيع الأول 1443 هـ
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متطوع يزيح رمال المحلية

بينما لا تزال مشكلة الرمال الزاحفة، المتراكمة على الطرق المؤدية إلى متنزه المحلية، بمحافظة المزاحمية التابعة لمنطقة الرياض، تدخل...

icon-byline.pngالرياض: سعود الخزيم
icon-clock.png17 ربيع الأول 1443 هـ

سلامة أعمال المقاولين على طاولة الشورى

عقدت لجنة الطاقة والصناعة، إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، اجتماعًا - عبر الاتصال المرئي - برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة،...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png17 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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