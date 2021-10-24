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تجارة الشمالية تنفّذ 854 جولة رقابية وتباشر 300 وبلاغين

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تجارة الشمالية تنفّذ 854 جولة رقابية وتباشر 300 وبلاغين تجارة الشمالية تنفّذ 854 جولة رقابية وتباشر 300 وبلاغين
للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية

تجارة الشمالية تنفّذ 854 جولة رقابية وتباشر 300 وبلاغين

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر أكتوبر 854 جولة رقابية وباشرت 300 وبلاغين.

وأوضح المدير العام لوزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز؛ أن الجولات شملت المنشآت التجارية، والأسواق المركزية، وجميع منافذ البيع؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك، داعياً عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على "الإنترنت".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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