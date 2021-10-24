ضبط 3 أشخاص أثناء الحفر عن الآثار داخل منزل بشبرا الخيمة

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ألقت مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة القبض على 3 أشخاص اثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل في منطقة مسطرد دائرة القسم وتحفظت الأجهزة الأمنية على المنزل وأدوات الحفر وتولت النيابة التحقيق

تلقى مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة بلاغًا من الأهالى بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مسطرد دائرة القسم.

تم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وانتقلت قوة أمنية وبالفحص أن المنزل عبارة عن حوائط بدون سقف على مساحة 110 أمتار وغير مأهول بالسكان وتبين وجود حفرة داخل إحدى الغرف بعمق 3 أمتار وبقطر 3 أمتار بالإضافة إلى أدوات تستخدم في الحفر ورفع المياه وتوليد الكهرباء.

وتم ضبط كلا من «أ م ح» 65 سنة بالمعاش، مالك المنزل و«ع. أ .ع» 28 سنة سائق و«ع .أ .أ» 45 سنة سباك كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر «مولد كهرباء وموتور لرفع المياه وخراطيم وكوريك وأحبال وجردل بلاستيك.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.