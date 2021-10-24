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جهود مكثفة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة للمسافرين للخارج بالشرقية

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جهود مكثفة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة للمسافرين للخارج بالشرقية جهود مكثفة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا واستخراج الشهادات المعتمدة للمسافرين للخارج بالشرقية

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم المواطنين المقيمين والمواطنين المسافرين للخارج بلقاح المستجد كوفيد ١٩، بمركز تطعيم المواطنين بديوان مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والذين توافدوا على المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى.

وشارك وكيل الوزارة في تنظيم حركة دخول المواطنين، وإنهاء إجراءات تسجيل البيانات، وعمل الموافقة المستنيرة، والتسجيل الالكتروني، والتطعيم واستخراج الكارت الخاص بالتطعيم، ووجه وكيل الوزارة الفرق المشاركة بسرعة تسجيل جميع المواطنين على السيستم الخاص بالوزارة، وتطعيمهم دون انتظار رسالة بموعد التطعيم، ودون توجيههم لمكان آخر لأخذ اللقاح، كما تابع استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على اللقاح للمواطنين الراغبين في استخراجها، وتم التأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، مشدداً على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً على المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح»، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركز طبي، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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