الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم

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اطلقت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع، لتفريق المعتصمين في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم، كانوا يرددون شعارات مناوئة للحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك منطالبين باسقاطها.

كما أغلق المعتصمون جسر الملك نمر، المقام على النيل الأزرق والذي يربط مدينتي الخرطوم وبحري (شمال) عن طريق الحواجز الأسمنتية والحجارة، كما أغلقوا طرقًا حيوية بوسط العاصمة السودانية الخرطوم.

ودخل الاعتصام الذي تقيمه مجموعة منشقة عن الائتلاف المدني الحاكم، والمنضوية تحت مسمى الحرية التغيير،قوى الميثاق الوطني، يومه التاسع رافعا ذات المطالب المتمثلة في حل الحكومة وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية مستقلة وحل لجنة تفكيك الإخوان.