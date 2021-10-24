أخبار عاجلة

محاضرة فنية وتقسيمة قوية فى تدريبات الأهلى -
مواجاتوتيا: سعيد بالانضمام لطائرة الأهلي.. وهدفي التتويج بكل البطولات -
رؤساء سابقون للحكومة اللبنانية يدعون قرداحي إلى الاستقالة -
أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تُحذّر إيران من تقويض العودة للاتفاق النووي -
"جعفري" يحصد المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم -
وزارة البيئة تُوَقع اتفاقية إنشاء مدينة البن التنموية بمنطقة الباحة -
فريدة من نوعها.. "سبق" تتجول في "محمية شرعان" وتوثق التناغم البيئي للطبيعة.. صور -
163 رحلة طيران تصل مطاري الغردقة ومرسي علم في 24 ساعة -
أمطار خفيفة بوسط سيناء -
فلبينة تفوز بلقب ملكة جمال القارات في شرم الشيخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم

Print
الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطلقت الشرطة السودانية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع، لتفريق المعتصمين في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم، كانوا يرددون شعارات مناوئة للحكومة الانتقالية بقيادة عبدالله حمدوك منطالبين باسقاطها.

كما أغلق المعتصمون جسر الملك نمر، المقام على النيل الأزرق والذي يربط مدينتي الخرطوم وبحري (شمال) عن طريق الحواجز الأسمنتية والحجارة، كما أغلقوا طرقًا حيوية بوسط العاصمة السودانية الخرطوم.

ودخل الاعتصام الذي تقيمه مجموعة منشقة عن الائتلاف المدني الحاكم، والمنضوية تحت مسمى الحرية التغيير،قوى الميثاق الوطني، يومه التاسع رافعا ذات المطالب المتمثلة في حل وتشكيل أخرى من كفاءات وطنية مستقلة وحل لجنة تفكيك الإخوان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة الإثيوبية تنفي خسارتها مدينة استراتيجية في القتال مع متمردي تيجراي

الحكومة الإثيوبية تنفي خسارتها مدينة استراتيجية في القتال مع متمردي تيجراي

بهاء الدين الحريري: نطالب باستقالة الحكومة اللبنانية وليس إقالة وزير فقط

بهاء الدين الحريري: نطالب باستقالة الحكومة اللبنانية وليس إقالة وزير فقط

«اقتصادية النواب»: إطلاق الحكومة لمبادرة «سجل نفسك» تعكس الاهتمام بالعمال

«اقتصادية النواب»: إطلاق الحكومة لمبادرة «سجل نفسك» تعكس الاهتمام بالعمال

الحكومة تنفي وجود عجز في أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية

الحكومة تنفي وجود عجز في أسّرة الرعاية المركزة بمختلف المستشفيات الحكومية