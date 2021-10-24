عملية مجهرية لثَقب عظمة ركاب متصلبة صناعية بـ"طبية مكة" تُنهي معاناة ثلاثيني

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كان يعاني من ضعف السمع لانعدام وجود الاهتزازات التي تنقل الصوت

نجح فريق طبي بمركز الرأس والعنق وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنهاء معاناة شاب بالعقد الثالث من العمر كان يعاني من ضعف السمع نتيجة تصلب عظمة الركاب بالأذن.

واستقبلت المدينة الطبية، المريض الذي كان يعاني من ضعف في السمع، وتم إجراء كامل الفحوصات الطبية اللازمة، والتي أظهرت نتائجها وجود تصلب عظمة الركاب، والذي تسبب بانعدام وجود الاهتزازات التي تنقل الصوت نتيجة نمو العظم حول الصفيحة القدمية لعظمة الركاب؛ مما يتسبب في فقدان تدريجي للسمع.

واجتمع الفريق الطبي بقيادة الدكتور فارس الغامدي وبمشاركة الدكتور سعيد الغامدي والدكتور خالد بدر وطبيب التخدير الدكتور طارق جيلاني وممرض العمليات عدلي التميمي، وتقرر إجراء جراحة مجهرية بتقنية الميكروسكوب عن طريق ثقب عظمة الركاب المتصلبة وتركيب عظمة صناعية بديلة تحت التخدير الموضعي؛ حيث كانت استجابة المريض للعلاج في نفس الوقت لكونه في كامل وعيه؛ مما أتاح الفرصة لملاحظة التحسن في السمع مع غياب أي مضاعفات من هذا الإجراء الجراحي.

وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، وكانت قد استغرقت ساعة واحدة، ليخرج بعدها المريض بصحة وعافية، ومتابعة حالته بالعيادات الخارجية.

وأوضح الدكتور فارس الغامدي أن عملية ثقب عظمة الركاب بالميكروسكوب هي عملية جراحية يتم فيها إصلاح فقدان السمع التوصيلي الناتج عن تصلب عظام الأذن الوسطى؛ حيث تصبح عظمة الركاب متصلبة؛ وبذلك لا يمكنها الاهتزاز نتيجة نمو العظم حول الصفيحة القدمية لعظمة الركاب ويتسبب ذلك في فقدان تدريجي للسمع.

وأضاف أن عملية ثقب عظمة الركاب تساعد في علاج تصلب الأذن الوسطى عن طريق تجاوز عظمة الركاب المتصلبة بأخرى صناعية.