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أمانة نجران تنفّذ أعمال الصيانة الزراعية لإزالة التشوّه البصري وتحسين المظهر الحضري

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أمانة نجران تنفّذ أعمال الصيانة الزراعية لإزالة التشوّه البصري وتحسين المظهر الحضري أمانة نجران تنفّذ أعمال الصيانة الزراعية لإزالة التشوّه البصري وتحسين المظهر الحضري
إزالة الأعشاب الضارّة عنها بمساحة 480 ألف متر مربع وتقليم وتنسيق 1520 شجرةٍ

أمانة نجران تنفّذ أعمال الصيانة الزراعية لإزالة التشوّه البصري وتحسين المظهر الحضري

نفّذت أمانة منطقة نجران ممثلةً بإدارة الحدائق وعمارة البيئة، الأسبوع المنصرم، أعمال الصيانة الزراعية خلال الفترة من 16 إلى 21 من شهر أكتوبر الحالي، بهدف إزالة التشوّه البصري وتحسين المظهر الحضري للمنطقة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030م وبرنامج جودة الحياة.

واشتملت أعمال الصيانة على صيانة الأرصفة وإزالة مظاهر التشوّه البصري بطول 210 أمتار، والعناية بمظهر المسطحات الخضراء، وإزالة الأعشاب الضارّة عنها بمساحة 480 ألف متر مربع، وتقليم وتنسيق 1520 شجرة، وصيانة 710 ألعاب حدائق متنوّعة، و18 عمود إنارة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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