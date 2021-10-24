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هل تصل آثار بركان لابالما وغازاته السامة إلى الإسكندرية اليوم؟ العلماء يوضحون حقيقة الأخبار المنتشرة

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