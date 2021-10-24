خبير بيئي يكشف كيف أباد بركان فيزوف مدينة بومبى بإيطال

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أثارت مستجدات بركان لابالما حالة من القلق والبلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول البعض الأقاويل إن أعمدة كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكبريت المتصاعدة من فوهات بركان لابالما الثائر في المحيط الأطلنطي ستصل إلى مصر، اليوم الأحد، وسيكون تركيزها على مدينة الإسكندرية بشكل كبير، ولكن دون خطورة تذكر.

أوضح الخبير البيئى، محمود القيسونى، أن البركان هو فتحة أو ثقب في القشرة الأرضية على شكل إنبوبه أو قصبة عميقه جداً تصل إلى اللب الداخلى للكرة الأرضية وهي التي تشمل على الصخور المذابة والدائمه الغليان، والتى إذا خرجت إلى سطح الكرة الأرضية تتصلب وتتجمد لتتحول إلى الصخر البركانى ونتيجة غليان هذه الصخور المذابة تتصاعد الأبخرة والغازات السامة ويصعب خروجها مباشرة إلى سطح الكرة الأرضية بسبب سدادات الحمم المتصلبة بالقصبات البركانية مما يتسبب في ضغط هائل على هذه السدادات والتي كل حين وأخر تنفلق وتتحطم لتنطلق من خلالها الحمم السائله والغازات والأبخرة أخذه في طريقها كل الصخور التي تعترضها أثناء صعودها لأعلى بسرعه بالغة لتخرج إلى هواء سطح الأرض من خلال الشكل المخروطى الكلاسيكى المعروف للعالم محدثه إنفجار هائل وهزات أرضية مرعبة ثم تنساب الحمم على حواف الجبل لتدمر وتحرق وتسحق كل ما في طريقها مع الإنتشار السريع للغازات والرماد البركانى وتوابعها المميته على الحياه المحيطه بموقع الانفجار.

وأشارالقيسونى أن هناك نوعان من الثوران البركاني منه الهادىء والعنيف والذى يطيح بالجبل كله ويمزقه أرباً، وأحياناً كثيره يصحب الإنفجار البركانى أمطار يتبعها سيول نتيجتها دمار وأخطار هائله يضاف لذلك براكين النافورات الحاره والتي تفرز ماء مغلى مخلوط بالسيليكا والحديد مثل الواقعه بمحمية يلوستون بالولايات المتحده الأمريكية، وبقطاع شرق القاهره الشامل محمية الغابة المتحجرة والتجمع الخامس.

وتحدث القيسونى عن بركان فيزوف الذي نال إهتمام صناع السينيما وكتاب القصص بشكل غير مسبوق، ويقع بالساحل الشرقى لخليج نابولى جنوب إيطاليا والذى ثار في 24 من أغسطس عام 79 بعد الميلاد فأطلق رماده وغازاته لعنان السماء ثم انسابت منه أنهار من الفلز البركانى النارى، والذى انزلق بسرعه هائله ليدفن مدينه بومبى بالكامل بطبقة بلغ سمكها سبعه أمتار من سطح الأرض وبسبب سرعته وإنتشاره الكامل غطى شوارع وطرقات ومنازل ومتاجر كامل هذه المدينه وكل أشكال الحياه فيها من بشر وحيوان ونبات وتسبب الإنتشار السريع للرماد والغازات السامه في إختناق وموت كل من لم يتمكنوا من الفرار.

وهو ما أدى إلى توقف الزمن لمئات السنين بالنسبة لهذه المدينة المنكوبة فقد تحجر كل شىء فيها وتحللت الجثث داخل طبقه أو قشره صخرية رقيقه أخذت شكل ووضع ما بداخلها لحظه موته سواء بشر أو حيوان، وقتل أكثر من ألفين من سكان المدينه ونسيها العالم حتى عام 1594 أثناء الحفر لمد قناه إكشتفت بالصدفه بعض أجزاء من المدينه ولم يتبعها أي تنقيب أخر حتى عام 1700، والذى إشتعل فيه التنقيب والأبحاث التاريخية لهذة المدينه بالكامل وتم رفع آثار الرماد البركانى من على كاملها لينتج عن ذلك مدينه رومانية متكامله لأول مره حفظها الزمن كل هذة القرون لتصبح أشهر موقع جذب سياحى في إيطاليا حيث يشاهد سياح العالم هياكل الجثث المتحجره والحيوانات وكل مظاهر الحياه التي كانت قائمه منذ أكثر من 1929، وكانت أخر ثورة لهذا البركان عام 1944 وتعد الأرض المحيطه به من أخصب الأراضى الزراعية الإيطالية على الاطلاق وتضم أجود مزارع العنب، كما تم تشييد خط سكة حديدية جبليه تصل إلى قرب فوهته والتي يبلغ قطرها 700 متر.